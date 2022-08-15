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+7 (977) 353 77 55
Каталог товаров
ВСЕ АКСЕССУАРЫ
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ЖЕНСКИЕ АКСЕССУАРЫ
КОШЕЛЬКИ | КАРТХОЛДЕРЫ
СУМКИ | БОРСЕТКИ
БЛОКНОТЫ
РЕМНИ
ФАРТУКИ ДЛЯ ГРИЛЯ
ОБЛОЖКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОФИСА
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БРАСЛЕТЫ
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Текст для тиснения на изделии
Подробнее о тиснении текста на изделии можно посмотреть в разделе
Персонализация
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Крутые кожаные изделия с твоей надписью
Делаем качественные аксессуары из кожи и можем нанести на них твою надпись.
Свое производство в Москве. Работаем с 2017 года.
Выбери аксессуар из кожи, который подойдет именно тебе!
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Lewski
Мы делаем вещи, которые не купишь в обычном магазине.
Эти вещи имеют характер.
Собственное производство и ручная работа
Мы делаем все кошельки в нашей мастерской в Москве. Каждое изделие создается только одним мастером. Он контролирует весь процесс изготовления вашего изделия.
Быстрая доставка
и оплата при получении
Доставим курьером, Почтой России или СДЭК. Подробнее в разделе
Доставка
Все изделия выглядят "в жизни" так же, как на фотографиях
Мы фотографируем все изделия сами и не используем специальных фильтров для обработки изображений
Персонализация изделий
Сделайте ваше изделие уникальным с
персонализацией
Добавьте к заказу тиснение буквами-штампами и мы нанесем текст на кожу.
Как мы делаем тиснение текста на ваших аксессуарах:
Несколько простых шагов для вашего заказа:
1
Оформите заказ через сайт
Положите товары в корзину.
Перейдите в корзину и выберете удобный способ доставки.
2
Мы вам позвоним и согласуем заказ
Если вы хотите сделать тиснение на вашем аксессуаре, то мы с вами согласуем место нанесения и текст.
3
Начинаем шить ваш аксессуар
Время изготовления обычно не превышает 5 рабочих дней.
Некоторые изделия есть в наличии и мы можем отправить их вам быстрее.
4
Вы получаете ваш заказ
Все заказы оплачиваются при получении. Исключение - это заказы с отправкой Почтой России. И заказы с персональным тиснением имени.
Каждый заказ упаковываем в брендированную коробочку
Наш аксессуар можно подарить, не думая об упаковке.
Нас благодарят довольные клиенты.
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Отзывы
Здравствуйте! Ваш фартук шикарен! Качество супер!
Брали в подарок. Именник в восторге))
Марина Р.
Спасибо большое! Прекрасное качество. Гравировка очень красиво сделана. И прям так как представялось))
Ирина К.
Просто ТОП! Все поместилось в мой новый кошелек. Качество на высшем урове. Спасибо за оперативную работу.
Иван М.
Очень рада, что случайно попался ваш сайт! То, что мн нужно было для подарков)) С тиснением инициалов очень круто вышло. Буду еще заказывать у вас подарочки))
Юлия С.
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Наш блог:
Wednesday, September 11
3 года годовщина подарки из кожи | Подарок мужу на годовщину 3 года
Кожаная свадьба - 3 года годовщина. Купить подарок из натуральной кожи.
Thursday, October 3
Купить аксессуар из натуральной кожи ручной работы| Lewski accessories
10 причин, почему можно купить аксессуар из натуральной кожи в нашем магазине Lewski
Thursday, August 8
Изделие из кожи с тиснением персонализацией | Кожаное портмоне с гравировкой
Тиснение на изделии из натуральной кожи | Тиснение на кожаном аксессуаре, кошельке
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