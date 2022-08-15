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Сделать тиснение текста на изделии?
Подробнее о тиснении текста на изделии можно посмотреть в разделе Персонализация
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Крутые кожаные изделия с твоей надписью

Делаем качественные аксессуары из кожи и можем нанести на них твою надпись.
Свое производство в Москве. Работаем с 2017 года.

Выбери аксессуар из кожи, который подойдет именно тебе!

Блокноты
Кошельки и Картхолдеры
СКИДКИ
Сумки
Обложки для документов
Весь каталог
Lewski
Мы делаем вещи, которые не купишь в обычном магазине.

Эти вещи имеют характер.
Собственное производство и ручная работа
Мы делаем все кошельки в нашей мастерской в Москве. Каждое изделие создается только одним мастером. Он контролирует весь процесс изготовления вашего изделия.
Быстрая доставка
и оплата при получении
Доставим курьером, Почтой России или СДЭК. Подробнее в разделе Доставка
Все изделия выглядят "в жизни" так же, как на фотографиях
Мы фотографируем все изделия сами и не используем специальных фильтров для обработки изображений
Персонализация изделий
Сделайте ваше изделие уникальным с персонализацией
Добавьте к заказу тиснение буквами-штампами и мы нанесем текст на кожу.
Как мы делаем тиснение текста на ваших аксессуарах:

Несколько простых шагов для вашего заказа:

1
Оформите заказ через сайт
Положите товары в корзину.
Перейдите в корзину и выберете удобный способ доставки.
2
Мы вам позвоним и согласуем заказ
Если вы хотите сделать тиснение на вашем аксессуаре, то мы с вами согласуем место нанесения и текст.
3
Начинаем шить ваш аксессуар
Время изготовления обычно не превышает 5 рабочих дней.
Некоторые изделия есть в наличии и мы можем отправить их вам быстрее.
4
Вы получаете ваш заказ
Все заказы оплачиваются при получении. Исключение - это заказы с отправкой Почтой России. И заказы с персональным тиснением имени.
Каждый заказ упаковываем в брендированную коробочку
Наш аксессуар можно подарить, не думая об упаковке.
Нас благодарят довольные клиенты.
Больше смотрите в разделе Отзывы
  • Здравствуйте! Ваш фартук шикарен! Качество супер!
    Брали в подарок. Именник в восторге))
    Марина Р.
  • Спасибо большое! Прекрасное качество. Гравировка очень красиво сделана. И прям так как представялось))
    Ирина К.
  • Просто ТОП! Все поместилось в мой новый кошелек. Качество на высшем урове. Спасибо за оперативную работу.
    Иван М.
  • Очень рада, что случайно попался ваш сайт! То, что мн нужно было для подарков)) С тиснением инициалов очень круто вышло. Буду еще заказывать у вас подарочки))
    Юлия С.
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